Тимошенко: той, хто сьогодні зі мною, свідомо взяв квиток на війну

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не вважає себе непогрішним політиком.

Про це вона сказала в інтерв`ю журналу «Фокус» за 1 жовтня 2010 року.

«Я визнаю свої помилки та маю здоровий глузд, щоб їх виправляти», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Про оцінку її роботи на посаді прем`єр-міністра, вважає Ю.ТИМОШЕНКО, потрібно питати у людей: «Сьогодні кожен може порівняти, як ми всі разом проходили кризу - важко, але достойно, і що відбувається зараз. Cьогодні і без економічної кризи в країні повний економічний розвал”.

“Можливо, - зазначила екс-прем’єр, - я щось робила не так, адже таку кризу країна та світ переживали вперше. Тепер вся влада в руках однієї людини. Ця людина навіть сказала, що зараз у країни лише один водій. Судячи по устремлінням принизити свободу та й по результатах в економіці і соціальній сфері, цей водій ніколи навіть не складав іспит на права».

Тим не менше, переконана Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні шанси України провести доленосні зміни значно зростають. «Народ та еліти бачать роботу політичного «бульдозера» в дії і дуже швидко прозрівають», - наголосила лідер опозиції.

Говорячи про колишніх членів своєї команди, які після президентських виборів поповнили лави правлячої коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що це люди, які хотіли «на ідеалах та на боротьбі робити гроші». «Дуже багато політичного бруду пристало до ніг нашої партії під час мого прем`єрства. Моя провина, що не всіх розгледіла», - сказала вона.

«Я прощаю слабких людей. Той, хто сьогодні зі мною, свідомо взяв квиток на війну», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.