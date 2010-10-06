Ющенко: тепер нічого не вдієш

Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко вважає, що з рішенням Конституційного суду щодо відміни політреформи-2004 вдіяти нічого не можна.

Таку думку екс-президент озвучив в ефірі 5 каналу.

"Швидкого рішення в цій ситуації немає. Ми говоримо про систему кроків і дій, яка потребує дуже багато часу", - заявив Ющенко, коментуючи рішення КС від 1 жовтня.

На його переконання "нема сьогодні механізму і інстументу, який би сказав: давайте ми щось чи в парламенті, чи з парламентом, щось таке зробимо, щоб, наприклад, скасувати цю дію".

"Її неможливо скасувати", - уточнив екс-президент.

"Привести до відповіді, яку ми бажаємо, можна лише в один спосіб: через систему виборів, формування влади і заходження у простір влади демократичних сил і нових політиків", - цитує Українська правда.