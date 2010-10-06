На Зимову олімпіаду в Україні вже наступного року виділять $500 млн
За ідею Януковича узялися серйозно
|Равіль Сафіуллін
"Є рішення про те, що вже в бюджет 2011 року на підготовку до проведення в Карпатах зимових олімпійських ігор 2022 року буде закладено суму на 500 млн. дол.", - зазначив Равіль Сафіуллін. При цьому він додав, що з 2012 року цю суму планується подвоїти.
Як повідомили Zaxid.netу Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, ці кошти будуть спрямовані на розбудову інфраструктури і не тільки спортивної.
"А на 2015 рік має бути збудовано 50% необхідних спортивних об’єктів та інфраструктури, які будуть представлені Міжнародному олімпійському комітетові в рік визначення країни-господаря зимової олімпіади 2022 року", - зазначив Міністр.
Міністр також нагадав, що Україна збирається в 2014 році подавати заявку на участь в конкурсі на здобуття права проведення зимових олімпійських ігор 2022 року.
Раніше з ініціативою проведення в нашій країні олімпійських ігор із зимових видів спорту 2022 року виступив Президент України Віктор Янукович.