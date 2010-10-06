На Зимову олімпіаду в Україні вже наступного року виділять $500 млн

В Державний бюджет наступного року планується закласти суму, еквівалентну близько 500 млн дол. на підготовку до проведення в Україні зимових олімпійських ігор 2022 року. Про це повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль Сафіуллін у вівторок, 5 жовтня, на засіданні колегії Міністерства.

"Є рішення про те, що вже в бюджет 2011 року на підготовку до проведення в Карпатах зимових олімпійських ігор 2022 року буде закладено суму на 500 млн. дол.", - зазначив Равіль Сафіуллін. При цьому він додав, що з 2012 року цю суму планується подвоїти.

Як повідомили Zaxid.netу Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту, ці кошти будуть спрямовані на розбудову інфраструктури і не тільки спортивної.

"А на 2015 рік має бути збудовано 50% необхідних спортивних об’єктів та інфраструктури, які будуть представлені Міжнародному олімпійському комітетові в рік визначення країни-господаря зимової олімпіади 2022 року", - зазначив Міністр.

Міністр також нагадав, що Україна збирається в 2014 році подавати заявку на участь в конкурсі на здобуття права проведення зимових олімпійських ігор 2022 року.

Раніше з ініціативою проведення в нашій країні олімпійських ігор із зимових видів спорту 2022 року виступив Президент України Віктор Янукович.