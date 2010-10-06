У Тимошенко скаржаться, що дії влади "перейшли межі здорового глузду"
До ТВК прориваються через суд
Кіровоградська обласна організація партії «Батьківщина» заявляє про створення штучних перепон владою при реєстрації кандидатів від партії для участі у місцевих виборах в місті Олександрія та готується до нових провокацій. Про це повідомляє офіційний сайт партії.
Прес-служба обласної «Батьківщини» вказує на те, що Олександрійській міській організації довелося пройти через низку політично замовних судових процесів.
Зокрема, ще 27 вересня в місцеві органи юстиції надійшов запит від одного із суддів про вилучення всіх реєстраційних та статутних документів міської організації.
Окружний суд Кіровограда 2 жовтня виніс рішення зобов’язати ТВК прийняти документи на реєстрацію від міської організації партії «Батьківщина». В свою чергу ТВК вирішило оскаржити це рішення в Дніпропетровському апеляційному суді.
«І ось, сьогодні (5 жовтня - ред.), апеляційний суд залишив рішення окружного суду Кіровограда в силі і зобов’язав зареєструвати списки від «ВО «Батьківщини». Незважаючи на те, що юридично питання вирішилось, в територіальній виборчій комісії Олександрії все ж намагалися під будь-яким бюрократичним приводом відмовити в прийомі документів від «Батьківщини»», - заявив голова обласної організації партії «Батьківщина» Валерій Кальченко.
За його словами, під кінець робочого дня під тиском громадськості ТВК все ж таки прийняли документи кандидата від партії «Батьківщина» на міського голову Олександрії Олени Богоявленської, а списки кандидатів в депутати до міської ради в ТВК прийматимуть у середу.
«Незаконні дії влади в Олександрії дуже схожі на ті, які відбуваються довкола реєстрації наших кандидатів у Київській та Львівській областях. Порушення, цинізм і цілеспрямоване блокування участі нашої партії у місцевих виборах перейшли будь-які межі здорового глузду. І навіть зараз, коли ми готуємося завтра реєструвати у ТВК списки, ніхто не може сказати, які випробування нас ще очікують», - підсумував Валерій Кальченко.