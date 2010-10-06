У Тимошенко скаржаться, що дії влади "перейшли межі здорового глузду"

Кіровоградська обласна організація партії «Батьківщина» заявляє про створення штучних перепон владою при реєстрації кандидатів від партії для участі у місцевих виборах в місті Олександрія та готується до нових провокацій. Про це повідомляє офіційний сайт партії.

Прес-служба обласної «Батьківщини» вказує на те, що Олександрійській міській організації довелося пройти через низку політично замовних судових процесів.

Зокрема, ще 27 вересня в місцеві органи юстиції надійшов запит від одного із суддів про вилучення всіх реєстраційних та статутних документів міської організації.

Окружний суд Кіровограда 2 жовтня виніс рішення зобов’язати ТВК прийняти документи на реєстрацію від міської організації партії «Батьківщина». В свою чергу ТВК вирішило оскаржити це рішення в Дніпропетровському апеляційному суді.

«І ось, сьогодні (5 жовтня - ред.), апеляційний суд залишив рішення окружного суду Кіровограда в силі і зобов’язав зареєструвати списки від «ВО «Батьківщини». Незважаючи на те, що юридично питання вирішилось, в територіальній виборчій комісії Олександрії все ж намагалися під будь-яким бюрократичним приводом відмовити в прийомі документів від «Батьківщини»», - заявив голова обласної організації партії «Батьківщина» Валерій Кальченко.

За його словами, під кінець робочого дня під тиском громадськості ТВК все ж таки прийняли документи кандидата від партії «Батьківщина» на міського голову Олександрії Олени Богоявленської, а списки кандидатів в депутати до міської ради в ТВК прийматимуть у середу.

«Незаконні дії влади в Олександрії дуже схожі на ті, які відбуваються довкола реєстрації наших кандидатів у Київській та Львівській областях. Порушення, цинізм і цілеспрямоване блокування участі нашої партії у місцевих виборах перейшли будь-які межі здорового глузду. І навіть зараз, коли ми готуємося завтра реєструвати у ТВК списки, ніхто не може сказати, які випробування нас ще очікують», - підсумував Валерій Кальченко.