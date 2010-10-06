Киргизія просить Україну видати підозрюваного в організації заворушень
10:14, 06 жовтня 2010Політика
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Кажуть, Батиров - у Києві
|Джалал-Абад Кадиржан БАТИРОВ
У Генеральній прокуратурі Киргизії вважають, що К.БАТИРОВ перебуває в Києві, передає Бі-Бі-Сі.
Незабаром після кривавих зіткнень на півдні Киргизії тимчасовий уряд обвинуватив оточення поваленого Президента Курманбека БАКІЄВА і лідерів національно-культурних центрів в організації заворушень.
Звинувачені сторони повністю заперечують свою причетність.
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