БЮТ збирає гроші на апетит і стабільну психіку нардепа Бута

У сесійній залі Верховної Ради України встановлено скриньку з написом «БУТУ - 20 тисяч» для збору коштів народному депутату України Юрію БУТУ (позафракційний), який відсудив у журналістки Ольги СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, у цю скриньку вже вкинули гроші декілька депутатів з фракцій БЮТ та НУ-НС, зокрема, Андрій ШЕВЧЕНКО, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Євген СУСЛОВ, Зоя ШИШКІНА.

Ця скринька розміщена біля входу у сесійну залу недалеко від робочого місця Ю.БУТА.

В інтерв’ю УНІАН віце-спікер парламенту, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО зауважив, що ініціаторами встановлення цієї скриньки була саме фракція БЮТ.

За його словами, таким чином депутати «хочуть зібрати гроші на нестійке здоров’я Ю.БУТА та запропонувати йому написати заяву про складання депутатських повноважень, оскільки через вразливість буде важко йому переносити події в парламенті».

М.ТОМЕНКО наголосив, що цей випадок є повним безглуздям, оскільки журналісти мають право висвітлювати події так, як вони вважають за необхідне.

*** Ю.БУТ позивався до журналістки “5-го каналу” О.СНІЦАРЧУК через її статтю для інтернет-видання “Українська правда”, у якій журналістка назвала його “відщепенцем”.

Народний депутат у своїй позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був у шоковому стані після статті журналістки і в нього навіть "погіршився апетит".

Суд ухвалив рішення стягнути з О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.