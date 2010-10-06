БЮТ залишив сесійну залу

Народні депутати з фракції БЮТ залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що опозицію нині позбавили права на розгляд її законопроектів і «закривають рота».

«Ми на знак протесту не будемо брати участі в розгляді тих питань, які продовжують конституційний переворот у нашій країні», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на голосування пропозицію, аби сьогоднішнє пленарне засідання відбувалося доти, доки не будуть розглянуті всі питання порядку денного, в тому числі й питання, запропоновані опозицією. Цю ініціативу спікера підтримали 250 народних депутатів з 300, зареєстрованих у сесійній залі.