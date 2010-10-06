ВР відмовилася встановити мораторій на експорт зерна з України

Верховна Рада України відмовилася підтримати проект постанови «Про встановлення мораторію на експорт зерна з України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 30 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували «за» - фракція КПУ в повному складі та 3 народні депутати із фракції НУ-НС.

Даною постановою передбачалося встановити до 1 січня 2011 року мораторій на експорт зерна.

Також парламент не підтримав проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні».

«За» проголосували лише 70 (при необхідних 226 голосів – УНІАН) із 292 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося, що експортуванню підлягає зерно власного виробництва, а також зерно, закуплене експортерами на внутрішньому ринку.

Ним також передбачалося, що закупівля на внутрішньому ринку зерна, призначеного для подальшого експорту, здійснюється виключно шляхом укладення біржових контрактів на акредитованих біржах.