Нардепи зібрали для Бута лише на відро валер'янки

Депутати з фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” на даний час зібрали лише 165 грн. для народного депутата Юрія БУТА (позафракційний), якому журналістка «5-го каналу» Ольга СНІЦАРЧУК за рішенням суду має виплатити 20 тис. грн. компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку в сесійній залі за ініціативи фракції БЮТ була виставлена скринька з написом «БУТУ - 20 тисяч».

Після того як “бютівці” залишили сесійну залу парламенту, народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ в кулуарах відкрив цю скриньку і віддав журналістам гроші, які перед камерами рахували їх.

Коментуючи той факт, що зібрано мало грошей, А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що депутати від БЮТ продовжуватимуть збір коштів для Ю.БУТА. Він висловив сподівання, що депутати від Партії регіонів також приєднаються до цього процесу і підтримають Ю.БУТА, який входить до складу більшості.

«Але цих коштів точно вистачить на відро валер’янки», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у сесійній залі Верховної Ради України було встановлено скриньку з написом «БУТУ - 20 тисяч» для збору коштів народному депутату України Ю.БУТУ, який відсудив у журналістки О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.

Скринька розміщена біля входу у сесійну залу неподалік від робочого місця Ю.БУТА.

В інтерв’ю УНІАН віце-спікер парламенту, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО зауважив, що ініціаторами встановлення цієї скриньки була саме фракція БЮТ.

За його словами, таким чином депутати «хочуть зібрати гроші на нестійке здоров’я Ю.БУТА та запропонувати йому написати заяву про складання депутатських повноважень, оскільки через вразливість буде важко йому переносити події в парламенті».

М.ТОМЕНКО наголосив, що цей випадок є повним безглуздям, оскільки журналісти мають право висвітлювати події так, як вони вважають за необхідне.

*** Ю.БУТ позивався до журналістки “5-го каналу” О.СНІЦАРЧУК через її статтю для інтернет-видання “Українська правда”, у якій журналістка назвала його “відщепенцем”.

Народний депутат у своїй позовній заяві вимагав 100 тис. грн. компенсації за лікування, оскільки стверджував, що був у шоковому стані після статті журналістки.

Суд ухвалив рішення стягнути з О.СНІЦАРЧУК 20 тис. грн. компенсації.