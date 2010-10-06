ВР не підтримала постанову про заборону на підвищення тарифів ЖКГ
12:46, 06 жовтня 2010Політика
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“За” проголосувало лише 50 нардепів
Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про першочергові заходи щодо запобігання підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги».
Як передає кореспондент УНІАН, “За” проголосувало лише 50 (при необхідних 226 – УНІАН) із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним проектом постанови передбачалось заборонити підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті природний газ і електроенергію.
Даним проектом також передбачалося, що послуги ЖКГ, газ та електроенергія мали б оплачуватися за тарифами і цінами, встановленими станом на 1 серпня 2010 року.
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