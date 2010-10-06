Ющенко вказав на слабке місце «тушок»

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що народні депутати від «Нашої України» створять у парламенті власну фракцію.

Про це він сказав в інтерв’ю «5-му каналу».

«Ми сьогодні працюємо над тим, щоб консолідувати тих політиків, які є народними депутатами в парламенті і належать до «Нашої України», хоча не тільки. Безумовно, бажання є», - сказав він.

Водночас, він висловив жаль, що відповідно до Конституції від 1996 року роль політичних сил у Верховній Раді є другорядною.

«Поняття аморфної більшості, яку можна зібрати на інтересах, є базовою. Консолідація навколо ідей – це сьогодні нікого не цікавить, цікавлять «тушки», а через «тушки» ти не можеш передати свою ідею», - зауважив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що ідея формування парламенту на партійній основі є правильною. Він зазначив, що рішення Конституційного Суду відкинуло країну на шістнадцять років назад і призведе до ручного керування парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в ефірі телеканалу ТВі, відповідаючи на запитання про можливе роздроблення фракції НУ-НС на 14 фракцій, за кількістю партій, що входять до її складу на даний момент, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив, що члени фракції НУ-НС на засіданні 7 жовтня обговорять формат своєї подальшої діяльності у парламенті.