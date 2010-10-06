Зварич за 12 років не пам'ятає такої резолюції ПАРЄ

Депутат Верховної Ради України від Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Роман ЗВАРИЧ вважає, що резолюція ПАРЄ реально відобразила сприйняття ситуації в Україні європейцями.

Так думку він висловив в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після схвалення резолюції 5 жовтня.

“Вона (резолюція – УНІАН), звичайно, реально не відображає стан справ в Україні, але вона реально відображає те сприйняття цього стану справ в Україні з боку, зокрема, двох доповідачів і Асамблеї”, - сказав депутат.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що було б марним очікувати, що Асамблея так швидко відреагувала на порушення основних стандартів і цінностей демократії в Україні.

Разом з тим, за його словами, в резолюції відображено ключові моменти, які турбують “великий пласт українського народу і не лише політично свідомого”.

“Це, зокрема, стосується питання свободи преси, свободи зібрань, взагалі свобод як таких”, - сказав депутат.

Він також звернув увагу на те, що вперше за всю історію членства України в Раді Європи у резолюції звертається увага на посилення ролі СБУ в суспільстві.

“Такого ще не було. І там доволі чіткою прямою мовою говориться. Мені видається, що це доволі суттєве застереження з боку Ради Європи”, - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Він зауважив, що занепокоєння у європейських депутатів викликали також і конституційні зміни, доказом чого, за його словами, є те, що під час наступної сесії ПАРЄ у січні 2011 року, Асамблея окремо розгляне доповідь з цього питання.

Депутат також звернув увагу на серйозні застереження, що відображені в резолюції, стосовно проведення місцевих виборів.

“Я думаю, це доволі серйозне попередження, яке мали б почути в Києві”, - сказав депутат.

Р.ЗВАРИЧ також зазначив, що нинішня резолюція по Україні в цілому стала дещо незвичною для ПАРЄ.

“Асамблея завжди була дуже обережна в своїх судженнях, я можу про це говорити за 12 років, що я сюди їжджу, але ця резолюція навіть для цієї Асамблеї трішечки ризикована. Більше відвертості і можливо невластивої гостроти у формулюваннях окремих положень цієї резолюції”, - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.