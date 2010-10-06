Вибори наближаються: в Одесі надрукували газету-клон

Співробітники редакції газети “Свободная Одесса”, які забирали черговий тираж видання з державного видавництва “Черноморье”, виявили й задокументували факт друку газети-клону під однойменною назвою, яка зовні нагадує газету “Свободная Одесса”.

Таке повідомлення поширила редакція газети “Свободная Одесса”.

За інформацією редакції, віддрукована «газета-фальшивка» відрізняється від оригіналу «стилем макетування, відсутністю вихідних даних і головне – змістом: автори-видавці ганьблять у газеті-клоні діючого мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА».

Як вдалося з`ясувати співробітникам «Свободной Одессы», вночі у видавництві було віддруковано 250-тисячний тираж газети-клону (625 пачок), проте невелику частину його вдалося виявити й затримати.

«Співробітники друкарні, - зазначається в повідомленні редакції газети, - не заперечують факт друку, а також те, що команду випускати фальшивку вони отримали від свого безпосереднього начальства. Проте сам директор видавництва заперечує факт видання в його друкарні газети-фальшивки», - повідомляє «Свободная Одесса».

За інформацією редакції, кореспондентам «Свободной Одессы» спільно з журналістами телекомпаній «Круг» і «РІАК» вдалося пройти до друкарського цеху й поспілкуватися з друкарями, які підтвердили факт друку фальшивки й продемонстрували на відеокамеру журнал із записом виконання замовлення на друк газети в кількості 250 тисяч екземплярів. Із неофіційного спілкування з керівництвом друкарні стало відомо, що вказівка друкувати газету-фальшивку була одержана від осіб, які представилися співробітниками виборчого штабу одного з провладних кандидатів на посаду мера.

«Це вже не перша спроба випускати газету-клон під маркою «Свободной Одессы», - повідомляє редакція видання. - Два роки тому співробітниками цього видання вже було виявлено факт видання й розповсюдження схожої фальшивки з однойменною назвою, були затримані й доставлені до Приморського райвідділу міліції громадяни, які займалися її розповсюдженням. Тоді вони повідомили, що подібного роду провокаційною діяльністю їм було доручено займатися людьми з оточення екс-нардепа Олексія К.».

Редакція «Свободной Одессы» припускає, що і «в цьому випадку за провокацією стоять ті ж самі особи, й висловлює думку, що «факт видання фальшивки в державному видавництві не залишає сумніву в тому, що замовників цієї провокації слід шукати в структурах обласної влади, які останнім часом явно протегують провокаторам», і які в будь-який спосіб намагаються посадити в крісло мера провладного кандидата.

За даним фактом грубого порушення виборчого процесу й авторських прав редакція газети “Свободная Одесса” направила звернення Президенту України, Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Центральній виборчій комісії, а також їх структурним підрозділам в Одеській області.

«Ми вимагаємо припинити протиправну діяльність осіб, які намагаються фальсифікувати й зірвати виборчий процес в Одесі, а також знайти й притягти до відповідальності винних. У свою чергу, ми вживаємо заходів для пошуку всього тиражу, а також піймання й затримання осіб, які займаються розповсюдженням фальшивки», - йдеться в повідомленні редакції «Свободной Одессы».

Сьогодні редакція «Свободной Одессы» скликала екстрену прес-конференцію, присвячену викриванню факту грубого порушення виборчого законодавства.

Водночас, у відповідь на прохання кореспондента УНІАН прокоментувати ситуацію з друком газети-фальшивки, директор видавництва «Черноморье» Володимир НОСАЧ заявив, що не може підтвердити такий факт: «Це - абсурд, у нас навіть паперу не вистачає. Хіба б я став цим займатися перед виборами?».