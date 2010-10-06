Росії вигідно посварити Януковича з Європою?

Заяви діючої влади щодо підтримки її дій з боку Європейського Союзу є передчасними.

Як передає кореспондент УНІАН, такі думки висловили сьогодні на прес-конференції президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО та голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО, коментуючи вчорашню резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо ситуації в Україні.

«Внутрішніх гальм і запобіжників у цієї влади, яка так бурхливо діє, і діє за межами політичного і правового кола, у неї нема. Чи є зовнішні запобіжники? Є, і є зовнішні гальма», - сказав І.ЖДАНОВ.

На думку політолога, для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дуже важливе значення має враження, яке він справляє у Європі. Тому, за словами І.ЖДАНОВА, В.ЯНУКОВИЧ проводив консультації з європейськими лідерами щодо розвитку політичних процесів в Україні.

«Недарма ГРИЩЕНКО (міністр закордонних справ України – УНІАН) вчора терміново відбув на сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи. Це демонструє, наскільки важливі для влади ці речі», - зазначив І.ЖДАНОВ.

Коментуючи в цілому ухвалену вчора резолюцію ПАРЄ щодо ситуації в Україні, І.ЖДАНОВ зазначив: «Я думаю, що цей процес можна назвати протверезінням Європи. Зараз вони зрозуміли, що з демократією (в Україні – УНІАН) проблеми, а стабільність – лише в головах тих, хто про неї говорить».

У свою чергу, коментуючи заяви представників української влади з приводу резолюції ПАРЄ, І.КОЛІУШКО зазначив: «Я думаю, що це досить передчасні оцінки (щодо підтримки Європою діючої влади – УНІАН). І, швидше, це подібно до зомбування суспільства, до дій міністерства пропаганди, а не до висновків серйозних посадових осіб», - сказав він.

Водночас, експерт висловив думку, що певним політичним колам, а також Російській Федерації дуже вигідно посварити В.ЯНУКОВИЧА з Європою, як це було з колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. На думку І.КОЛІУШКА, якщо Європа відвернеться від В.ЯНУКОВИЧА, то він буде змушений реалізувати зовнішньополітичний курс лише у бік Росії.

У свою чергу, Ю.ЯКИМЕНКО також зазначив, що українська влада, говорячи про її підтримку Європою, «видає бажане за дійсне».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 жовтня, сесія ПАРЄ схвалила резолюцію "Функціонування демократичних інституцій в Україні".

В резолюції Парламентська Асамблея Ради Європи закликала владу України не допустити монополізації влади, продовжити реформу судової системи та прокуратури, забезпечити умови для проведення чесних виборів до органів місцевого самоврядування, а також розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання.

ПАРЄ також висловила стурбованість фактами втручання Служби безпеки України в політику.

Резолюцію підтримали 102 депутати, 1 депутат проголосував проти ухвалення такої резолюції та 6 депутатів утримались.

Сьогодні, 6 жовтня, Міністерство закордонних справ України заявило, що у цій резолюції ПАРЄ "вітає появу політичної стабільності в Україні".