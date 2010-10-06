Тимошенко впевнена, що тепер ВР "мусить" звільнити Хорошковського

БЮТ планує завтра зареєструвати у парламенті проект постанови про звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомила лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО.

«Парламент мусить проголосувати за відставку голови СБУ», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що одним з основних пунктів резолюції ПАРЄ щодо України є констатація втручання СБУ у внутрішньополітичні справи. Зокрема, на журналістів, представників опозиції та інших. Лідер БЮТ заявила, що згідно з резолюцією ПАРЄ такі дії розцінюються як неприпустимі і у зв’язку з цим ПАРЄ закликає українську владу провести реформу СБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що реагуючи на відповідний заклик ПАРЄ опозиція готова протягом двох тижнів запропонувати пакет законопроектів, які будуть спрямовані на проведення реформи СБУ.

«Ми будемо наполягати, щоб СБУ була не КДБ в Україні, а… забезпечувала безпеку в державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.