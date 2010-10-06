Депресивний депутат хоче до себе «інтелігентних слів»

Депутат Юрій Бут збирається спрямувати кошти, відсуджені у журналістки 5 каналу Ольги Сніцарчук, на благочинність.

Про це він сказав журналістам, яким вдалося у середу додзвонитися до нього.

"Я цю суму відправлю на церкву. Це перше повідомлення", - зазначив він.

"І по-друге, травму нанесено - нехай відповідає", - додав Бут.

Він також не відповів на питання, якими конкретно словами не можна його називати.

"Ви провокуєте зараз, слова ви знаєте", - сказав він.

На переконання Бута, журналісти мають ставитися до нього з повагою і вживати "інтелігентних слів" по відношенню до нього.

"Ви повинні діяти в рамках етики, а не виходити за рамки журналістської етики", - сказав він.

На прохання журналістів зустрітися Бут відповів, що зранку зареєструвався у сесійній залі і тепер готується до роботи свого комітету, тому не може з`явитися.

А після запитання, які медичні препарати він вживав, щоб вийти з депресії, яку йому, за його словами, нанесла журналістка своїм репортажем, Бут кинув слухавку.

Українська правда