Азарова у Фінляндії переконували, що жінки - теж люди

Прем`єр-міністр Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ переконала прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА в тому, що жінки можуть успішно займатися політикою і здійснювати економічні реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам М.АЗАРОВ сказав на спільній з М.КІВІНІЄМІ прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

“Вона мене переконала. Ми цій темі присвятили значну частину нашої розмови. Пані прем`єр-міністр детально розповіла про склад уряди, про гендерну політику, що проводиться у Фінляндії. Я дуже надихнувся цими заходами”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що зовсім недавно уряд України очолювала жінка.

“Результати ви самі знаєте”, - сказав М.АЗАРОВ.

Також він не виключив, що до складу українського уряду можуть увійти жінки, і зазначив, що на даний момент жінки вже працюють на високих державних посадах, зокрема, секретарем Ради національної безпеки України є Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2010 року в Дніпропетровську після представлення нового губернатора Дніпропетровської області М.АЗАРОВ висловив думку, що “не жіноча це справа - здійснювати реформи в Україні”.

«Одні говорять, що наш уряд великий, інші, що в уряді немає жінок, нема на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Одні лише нудні особи. Зі всією моєю повагою до жінок – не жіноча це справа здійснювати реформи», - сказав прем`єр-міністр України.

За словами М.АЗАРОВА, до нового уряду підібрані люди, які можуть працювати по 16 годин на добу, «без вихідних і прохідних», можуть брати відповідальність і не бояться говорити «ні» начальству.