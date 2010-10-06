ЄЦ висунув майже 100 кандидатів у мери

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор ПОПОВ задоволений результатами діяльності осередків партії в різних регіонах України щодо проведення виборчої кампанії і зазначає, що ЄЦ висунув кандидатів до переважної більшості місцевих рад.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби “ЄЦ”, переданому УНІАН.

За словами І.ПОПОВА, процес висування кандидатів до місцевих рад показав організаційну потужність мережі осередків “Єдиного центру”.

Він повідомив, що за попередніми даними з регіональних партійних організацій, “Єдиний центр” висунув майже 1 тис. 200 кандидатів до обласних рад. Загалом до облрад (якщо не враховувати місця в Севастопольській міськраді та склад парламенту Автономної Республіки Крим) буде обрано 2 тис. 382 депутати. На 33 тис. 222 посади депутатів райрад та міськрад у містах обласного значення “Єдиний центр” висунув 12,5 тис. кандидатів в усіх областях України.

Також партія висунула кандидатів на посади міських голів у майже 100 містах, зазначив І.ПОПОВ. Серед кандидатів – науковці, діючі депутати місцевих рад, відомі громадські діячі, підприємці.

За оцінкою лідера “ЄЦ”, загалом реєстрація кандидатів відбувається без системних порушень. Політик висловив сподівання, що і надалі члени територіальних виборчих комісій не створюватимуть незаконних перешкод для учасників виборчих перегонів.

На думку І.ПОПОВА, цьогорічні місцеві вибори стануть кроком до якісної зміни політичного ландшафту країни.

«Вперше місцева кампанія проходить без прив’язки до парламентської. На цих виборах тільки структуровані партії із розгалуженою мережею осередків зможуть виступити гідно і провести своїх кандидатів до рад. Лише ці політичні сили будуть здатні взяти повноцінну участь у парламентських виборах», - переконаний політик.