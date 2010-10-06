Азаров назвав резолюцію ЄНП щодо ситуації в Україні неадекватною

Прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ запропонував голові фінської партії Центр, діючому прем`єр-міністру країни Марі КІВІНІЄМІ налагодити міжпартійну співпрацю.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, таку пропозицію М.АЗАРОВ зробив сьогодні під час зустрічі з фінським прем`єром М.КІВІНІЄМІ.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, М.АЗАРОВ зазначив, що більш тісна партійна співпраця дозволяє мати об`єктивне уявлення про стан справ у країнах.

“Багатоканальне надходження інформації, обмін думками, дозволяють скласти більш об`єктивну картину стану справ у наших країнах і сприяти розширенню і зміцненню співпраці”, - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

В.ЛУК’ЯНЕНКО відзначив, що під час розмови М.АЗАРОВ пригадав недавню оцінку Європейської народної партії ситуації в Україні. І назвав реакцію ЄНП неадекватною. “Часто саме брак міжпартійних політичних комунікацій спотворює картину”, - наголосив М.АЗАРОВ. (Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ц.р. Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в якій висловила занепокоєння згортанням свободи слова, використанням правосуддя з політичною метою, а також засудила втручання держави Україна у справи партії “Батьківщина”. У документі ЄНП також висловила підтримку українським партіям, що мають статус спостерігачів при ЄНП - “Батьківщині”, Народному Руху України і “Нашій Україні”, і закликала Президента України і владу припинити антидемократичні дії.)

Також під час розмови, зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, М.АЗАРОВ висловив побажання, щоб Європа “чула всі голоси, які звучать в Україні”, і складала об`єктивну картину про стан справ в Україні й давала об`єктивну оцінку.

У свою чергу прем`єр Фінляндії пообіцяла, що ця “цікава”, на її думку, пропозиція М.АЗАРОВА обов`язково буде розглянута в партії Центр, і висловилася за розвиток українсько-фінської співпраці.