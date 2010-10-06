«Регіоналка» в ПАРЄ відмела факти тиску на пресу

Сестра голови Адміністрації президента, народний депутат від Партії регіонів Юлія НОВИКОВА у своєму виступі на засіданні в ПАРЄ розповіла, що факти тиску на ЗМІ й порушення свободи слова в Україні є перебільшенням. Про це пише “ Українська правда

“Твердження про порушення демократичних свобод, таких, як свобода зборів, свобода слова і свобода ЗМІ, є перебільшеними, – цитує видання Ю.НОВИКОВУ. – На жаль, власники "5 каналу" і TVi намагалися подати виключно бізнес-конфлікт як порушення свободи слова. На даний момент обидва канали продовжують працювати як завжди, їх ефірний час не був скорочений. Водночас комісія українського парламенту встановила, що тендери на ці ліцензії було проведено з грубими порушеннями закону посадовцями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ми говоримо про корупцію в даному випадку, і більше нічого!”

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інститутів в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила занепокоєння втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ і права на збори, забезпечити умови для проведення чесних виборів у місцеві органи влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади й провести реформування прокуратури та органів юстиції.