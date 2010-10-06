Янукович пропонує бізнесменам-скептикам звертатись до нього напряму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що в рамках створення в державі дієвої системи залучення інвестицій дозвільна система буде скорочена на 92%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на українсько-словацькому економічному форумі, що відбувся сьогодні у Києві під головуванням президентів України та Словаччини.

«Сьогодні ми працюємо над створенням системи притягнення інвестицій в Україну», - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що йдеться про побудову такої системи як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

«На рівні державної влади і на рівні місцевих влад будуть створені умови, за яких інвестор не буде бігати, щоб отримати дозволи, ліцензії. Будуть встановлені конкретні терміни, коли, що і як буде вирішуватися», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, за його словами, це є особливо актуальним у таких питаннях як відведення землі, реєстрація підприємств, отримання дозволів на будівництво, підготовка до реалізації будівельних проектів, а також у вирішенні багатьох інших організаційних питань.

«Це буде робити місцева або центральна влада в залежності від рівня інвестицій чи інвестиційного проекту», - заявив Президент України.

Глава держави також окремо звернувся до представників українських ділових кіл.

«Я знаю, що залишився ще скептицизм у цьому питанні. Тому до мене напряму звертайтеся. Безумовно, швидко зробити ми все не можемо. Але зробимо це максимально швидко. Наскільки це нам вдасться - побачимо найближчим часом. До кінця цього року дозвільна система буде скорочена на 92%», - запевнив Президент України.

Крім того, він заявив, що разом зі скороченням дозвільної системи в Україні набуде чинності антикорупційне законодавство, також до кінця року завершиться судова реформа.

«Ми дуже серйозно налаштовані, щоб створити всі умови для притягнення в Україну інвестицій. Я буду особисто опікуватися цим питанням», - також наголосив В.ЯНУКОВИЧ.