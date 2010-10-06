Тимошенко закликає зупинити друкарський верстат НБУ
Політик порахувала інфляцію
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада приховує інформацію про реальний стан економіки.
Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Ми внесли до Верховної Ради проект постанови про створення спеціальної слідчої комісії по роботі Держкомстату, по з`ясуванню адекватності показників, які вони оголошують, по з`ясуванню, чи є фальсифікація показників Держкомстату щодо інфляції. Ця спеціальна слідча комісія, за нашою пропозицією, мусить чітко розібратися, отримати всі документи про справжній обсяг емісії в Україні", - нагадала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, загальний емісійний показник становить 78 млрд. грн., що є третиною державного бюджету України. "До речі, це кореспондується і з публічними заявами рейтингових агенцій, які говорять про те, що в Україні реальний дефіцит державного бюджету вже досягнув 40%", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона переконана, що рівень інфляційних процесів став результатом змови Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з керівництвом Національного банку. "Інфляція стала наслідком того, що в Україні є певна змова Президента, уряду і Національного банку, і ця змова забезпечує неконтрольований друк зайвих грошей. Ці гроші "тиснуть" на економіку України, на ціни, і кожна людина за останні три місяці стала втричі біднішою", - зазначила лідер партії "Батьківщина".
Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що оголошені показники Держкомстату не відповідають дійсності. "Показники Держкомстату не відповідають реальному стану справ. Чому сьогодні відбувається фальсифікація показників Держкомстату щодо справжньої інфляції, яка є в Україні? Тому що законами України передбачено, що на показник інфляції мусять індексуватися доходи громадян — пенсії, заробітні плати, соціальні виплати", - зазначила вона.
"Для обрахування індексу споживчих цін 54% споживчого кошика, по якому обраховується інфляція Держкомстатом, складають продукти харчування. Якщо ціни на продукти харчування піднялися вдвічі, а це — половина інфляційного кошику нашої держави. То, зрозуміло, не може бути інфляція 0,1. Зрозуміло, що вона мусить бути як мінімум більше 50%", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер партії "Батьківщина" заявляє, що її фракція в парламенті наполягатиме на ухваленні законопроекту про індексацію пенсій, заробітних плат та інших соціальних виплат.
"Ми сьогодні закликаємо владу зупинити друкарський верстат Національного банку і повернутися до прогнозованої поведінки Нацбанку, професійної поведінки, яка припинить створювати надзвичайну інфляцію в Україні", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.