Королевська хоче створити ТСК, яка розслідуватиме факти тиску на бізнес

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва ініціює створення слідчої комісії з розслідування фактів тиску влади на бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

“На прохання підприємців, щоб уберегти їх від чиновницького беззаконня, ми дійшли до необхідності створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів тиску і переслідування представників бізнесу з боку влади”, - сказала вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, підставою для внесення проекту постанови Верховної Ради «Про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушення прав підприємців і незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади» стали факти тиску і переслідування представників підприємництва, про які вони заявляли під час недавніх Парламентських слухань на тему «Економічні реформи: реальність і очікування українського бізнесу», ініційованих і проведених Комітетом.

«Як відомо, український бізнес страждає від свавілля чиновників і контролюючих органів. З боку влади чиниться нестримний тиск на представників бізнесу, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тому на прохання підприємців, аби уберегти їх від чиновницького беззаконня, ми дійшли до необхідності створення тимчасової слідчої комісії».

На думку голови Комітету Верховної Ради, методи контролю бізнесу, які вживають чиновники, є протизаконними і такими, що порушують права і інтереси суб`єктів підприємницької діяльності. «Нам відома безліч фактів кримінальних переслідувань підприємців, неповернення ПДВ, проведення перевірок, на які введено мораторій, - сказала голова парламентського комітету. - Такі порушення мають масовий характер і спостерігаються на території всієї держави. Ситуація, що склалася, вимагає негайного втручання з боку парламенту і створення відповідної тимчасової слідчої комісії».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, це дозволить перевірити законність дій влади щодо бізнесу і захистити підприємців.