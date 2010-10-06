Яценюк зрозумів: опозиція втрапила в пастку Адміністрації Януковича

Найближчим часом партія «Фронт Змін» пікетуватиме Центральну виборчу комісію із вимогою «виконати Конституцію і провести парламентські вибори 27 березня 2011 року». Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам наголосив, що, вимагаючи дострокових виборів Президента України, опозиція відволікає увагу суспільства від головної теми – виконання чинної Конституції, яка вимагає проведення чергових виборів до Верховної Ради у березні 2011 року.

За його словами, «це пастка, яка підготовлена самою Адміністрацією Президента». «Якщо опозиція наполягатиме на дострокових виборах, у ЯНУКОВИЧА будуть всі підстави звернутися до демократичної світової спільноти і говорити про маргіналізацію опозиції, яка без конституційних підстав вимагає його відставки. І він це обов’язково зробить саме для того, щоб не проводити чергові вибори до Верховної Ради», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що опозиція має діяти «послідовно і холоднокровно». За його словами, передусім необхідно добитися проведення парламентських виборів у березні наступного року, як того вимагає Основний Закон, який набув чинності за рішенням Конституційного Суду. «Конституція чітко визначає: термін повноважень парламенту – 4 роки. А тепер просте арифметичне завдання: 2007 рік (дата виборів до Верховної Ради) плюс 4 роки (термін повноважень Ради) дорівнює 2011 рік. Чому в Партії регіонів виходить 2012 та 2015?» - сказав він.

Лідер «Фронту Змін» заявляє, що влада повинна виконати Конституцію – оголосити вибори, а «Центральна виборча комісія зобов’язана, згідно з вимогами чинної Конституції, не пізніше, ніж 22 листопада оголосити проведення парламентських виборів, уряд повинен передбачити фінансування цих виборів». А.ЯЦЕНЮК наголошує на необхідності згуртування опозиції, щоб перемогти на парламентських виборах і сформувати в новій Верховній Раді демократичну більшість, яка «стане запорукою збереження демократії в Україні».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що напередодні голова парламенту Володимир ЛИТВИН повернув його проект постанови про призначення виборів на 27 березня 2011 року. За його словами, «зроблено це було з порушенням Регламенту - «без жодного формулювання». При цьому лідер «Фронту змін додав: «Я прочитав між рядків: «Вибачте, пане ЯЦЕНЮК, оскільки Блок Литвина не проходить до наступного парламенту, то ми не збираємося іти на вибори в 2011 році». А.ЯЦЕНЮК зазначив, що розуміє мотивацію В.ЛИТВИНА, оскільки «це його остання каденція - в наступну Раду вони не пройдуть, але це ніяк не стосується вимоги Конституції щодо чергових виборів у 2011 році». А.ЯЦЕНЮК наголосив, що раз Конституційний Суд прийняв рішення, що діє стара Конституція, – то «виконуйте її, а то виходить так: що стосується повноважень Президента – виконуємо, а те, що стосується терміну дії Верховної Ради, – не підходить, тому не виконуємо». «Так не буде. Виконуємо все по пунктах», - підкреслив лідер «Фронту Змін». Він заявив, що опозиція має зробити все для того, щоб вибори до парламенту відбулися в 2011 році і не було продовжено терміну повноважень нинішньої ВР ще на рік.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що «Фронт Змін» розпочне біля ЦВК акцію підтримки виконання Конституції щодо проведення виборів 27 березня, оскільки «Конституцією, саме ЦВК визначена органом, який зобов’язаний прийняти рішення про початок виборчого процесу».