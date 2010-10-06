У БЮТ радять КПУ зректися свого комуністичного минулого

Після сьогоднішнього призначення головою Тимчасової слідчої комісії з підготовки змін до законодавства у зв’язку з рішенням Конституційного суду Адам Мартинюк разом з усією фракцією КПУ мали б зректися своїх колишніх обіцянок і свого комуністичного минулого.

Про це заявив народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр Сочка, повідомляє офіційний сайт БЮТ.

«Складається враження, що в Україні існують дві КПУ, з одними й тими ж лідерами. Перша виступає за парламентську республіку. Друга стає на чолі законодавчого зміцнення президентської форми правління», - зазначив депутат.

За його словами, на минулих президентських виборах комуністи переконували, що у разі перемоги їхнього кандидата у країні буде скасовано посаду президента.

«Хочу процитувати слова з біографії кандидата у Президенти України Петра Симоненка, розміщеній на одному з Інтернет-ресурсів: «Після можливої перемоги будуть оголошені позачергові вибори Верховної Ради, після яких президент складе свої повноваження перед новобраним парламентом і Україна стане парламентською республікою без посади президента», - зазначив Сочка.

«Схоже на те, що Партія регіонів, користуючись політичною нерозбірливістю КПУ, яка жадібно прагне посад і впливу, методично знищує свого партнера по провладній більшості. У тому числі, змушуючи постійно відступати від ідеологічних засад, програм і обіцянок. Натомість КПУ то робить безглузді заяви про перехід в опозицію, то, перебуваючи при владі, виступає начебто проти підвищенні житлово-комунальних тарифів тощо», - сказав народний депутат.

БЮТівець вважає такі дії КПУ лицемірством і політичним шахрайством.

«З огляду на остатні події комуністам доречно було б повісити у своїх кабінетах замість портретів Леніна портрети свого нового вождя Януковича», - резюмував Олександр Сочка.