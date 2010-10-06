Герман знайшла три позитивні моменти у резолюції ПАРЄ щодо України

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що пильна увага Парламентської Асамблеї Ради Європи “лише допомагає Україні у розбудові демократичного суспільства”.

Про це Г.ГЕРМАН сказала УНІАН, коментуючи учорашню резолюцію ПАРЄ “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

“Це дуже добре, - сказала заступник глави АП, - що Парламентська Асамблея стежить за подіями в Україні. І стежить ретельно. Добре, що тема України звучить. Це лише допомагає Україні у розбудові демократичного суспільства, до розвитку тих демократичних процесів, які у ній були свого часу започатковані”.

За словами Г.ГЕРМАН, “дуже важливо, що ПАРЄ так прихильно поставилася до рішення Конституційного Суду (про скасування політреформи 2004 року – УНІАН) і до ситуації, коли Україна, по суті, починає жити за Конституцією 1996 року. Це дуже позитивний для нас сигнал. Є й інші позитивні моменти. Зокрема, ПАРЄ почула сигнал про створення в Україні громадського телебачення і в Резолюції нема жодного слова про тиск з боку президентської Адміністрації на ЗМІ. Я вважаю, що це дуже знакова деталь”.

Звичайно, каже Г.ГЕРМАН, “ми прочитали про СБУ. І, звичайно, я переконана, тут відбудуться певні реформації і відповідні особи зроблять певні висновки з цього”.

Як наголосила заступник глави АП, “з чимось можна погодитися, дещо є спірним. Але, безперечно, ми не можемо не брати до уваги Резолюцію ПАРЄ, не можемо не брати до уваги думки людей з авторитетними іменами”.

“Хоча, - сказала Г.ГЕРМАН, - окремі заяви, як заява пані ВОЛЬВЕНД (співдоповідача Моніторингового комітету ПАРЄ по Україні – УНІАН), – викликають гірку посмішку. У мене після цього виникає велике бажання, щоб українські газети все таки виходили і англійською мовою. Бо якби пані ВОЛЬВЕНД їх читала, вона б бачила, що нема в Україні газети, яка не критикує владу. Вона говорить, що в українських газетах зменшується критика влади. Я не можу з нею погодитися. Те саме стосується й інформаційних сайтів”.

“Світ доброзичливо налаштований до України. Світ хоче допомогти Україні в тому, що Україна робить. І світ зауважив ті добрі і правильні кроки, які робить влада, а також звернув увагу на те, що, на їх думку, було б варто поправити. Я вважаю, що ми на добрій дорозі”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

В документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати всі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, Асамблея закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосували 102 депутати, проти – 1, утримались – шестеро.

На участь в обговоренні записалися 35 депутатів, з них 9 – члени російської делегації в ПАРЄ.