"Единая Россия": в Україні виправлено помилку 2004 року

Скасуванням конституційної реформи в Україні «виправлено помилку 2004 року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Единая Россия», про це сьогодні заявив депутат Держдуми Дмитро ВЯТКІН, коментуючи дебати в ПАРЄ, присвячені темі «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

«Демократичні інституції в Україні сформовані і функціонують. Більш того, все, що відбувається в Україні, дозволяє сказати, що повернення до минулого вже не буде. Абсолютно очевидно, що недавнє рішення Конституційного суду все розставило по своїх місцях. Восторжествувала Конституція 1996 року, виправлена помилка 2004 року», - сказав Д.ВЯТКІН.

На його думку, «високий темп проведення українським керівництвом давно назрілих і необхідних країні реформ обумовлений тим, що велику частину часу колишнє керівництво України безплідно витратило на пошук ворогів, головним чином на сході та всередині країни».

Він зазначив, що «Віктор ЯНУКОВИЧ твердо має намір вирішити цілий клубок проблем, внутрішніх суперечностей, з якими зіткнулася Україна в період «помаранчевого» правління».

«Українське керівництво тепер не шукає ворогів, а послідовно вирішує економічні та соціальні проблеми, з вигодою для громадян України. Можна впевнено стверджувати, що саме зараз Україна завершить всі необхідні реформи, які були почато. Україна буде по-справжньому демократичною і процвітаючою державою», - сказав російський депутат.