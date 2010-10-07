У Брюсселі відкрився інститут, який займатиметься українським законодавством

У Брюсселі пройшло відкриття «Інституту прав людини, боротьби з екстремізмом і ксенофобією (IHRPEX)», місією якого має стати адаптація українського законодавства до європейських стандартів і спільний пошук рішень загальних проблем у системі етнонаціональних відносин і у сфері прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, співзасновниками Інституту виступили О.ФЕЛЬДМАН, керівник міжнародного об`єднання «Права людини без кордонів» (Human Rights Without Frontiers) Віллі ФОТР і директор Європейського політичного центру (The European Policy Center) Аманда ПОЛ.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, завдання інституту – створити нові і укріпити вже існуючі мости між Європою і Україною, не допустити накопичення взаємних фобій і претензій, зробити все можливе для того, щоб євроінтеграція України на рівні ідей і людей не відставала, а навіть випереджала євроінтеграцію на рівні політичних і торговельно-економічних стандартів.

У повідомленні також зазначається, що сьогодні в Брюсселі під егідою IHRPEX пройшов круглий стіл на тему: «Європейська інтеграція і національні меншини в Україні», під час якого європейські політики і експерти обговорили широке коло питань європейської інтеграції України і проблеми адаптації українського законодавства до європейських стандартів.