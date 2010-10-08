Чи відчувають українці цензуру (опитування)

Більшість громадян вважає, що в Україні існує політична цензура.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, повідомили УНІАН у Центрі.

Так, зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО, більшість українців вважають, що політична цензура в країні «існує» (22,3%) або «скоріше існує» (34,2%).

Водночас протилежної думки дотримуються близько чверті опитаних («не існує» - 7,6%, «скоріше не існує» - 19,1%). Решта опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

А.БИЧЕНКО додав, що під час опитування респондентам було запропоновано оцінити рівень свободи слова за п’ятибальною шкалою, де оцінка “5” означає наявність необмеженої свободи слова, “1” – означає повну її відсутність. Середня оцінка склала 3,27 бали. Не змогли дати відповідь на запитання 7,1% опитаних.

Крім того, респондентам пропонувалося висловити думку про дії щодо позбавлення ліцензій на використання частот телевізійного мовлення телеканалів ТВі та «5 канал». Лише кожен дев’ятий з опитаних (11,6%) вважає, що головною причиною цих дій є те, що ліцензії видавалися з порушенням закону. Більшість респондентів вважають таку ситуацію тиском на ЗМІ: 28,3% опитаних переконані, що це політичний тиск на опозиційні канали, а 26,7% вважають, що таким чином представники влади, які мають інтереси в телевізійному бізнесі, борються з конкурентами. Решта опитаних не змогли відповісти на питання або дали інші відповіді.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 вересня по 5 жовтня 2010 року в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.