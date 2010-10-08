У Сімферополі створюють мережу соціальних аптек

Вже цього місяця в Сімферополі заплановано відкриття першої соціальної аптеки.

Про це журналістам повідомив голова Ради міністрів Криму Василь Джарти після засідання президії Асоціації медичних працівників Криму.

«Сьогодні ми знайшли кошти — 7,5 мільйона гривень, щоб створити мережу соціальних аптек, і перша аптека буде відкрита в Сімферополі вже в жовтні», — відзначив кримський прем`єр. За його словами, ветерани Великої Вітчизняної війни зможуть безкоштовно одержувати тут медичні препарати на суму до 50 грн.

Як повідомляло агентство е-Крим, Міністерство охорони здоров`я Криму приступило до створення мережі соціальних аптек, до якої увійдуть дві базові аптеки і 40 аптечних пунктів.

У програмі соціально-економічного розвитку Криму на поточний рік передбачено 7,5 млн. грн. на ці цілі.