Нардепи просять КС продовжити їм повноваження

Верховна Рада України направила до Конституційного Суду України для надання висновку законопроект “Про внесення змін до Конституції України” (щодо проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 265 народних депутатів із 431, зареєстрованого в сесійній залі.

Зокрема, це рішення підтримали 178 депутатів від Партії регіонів, 2 – від БЮТ, 14 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина, 25 позафракційних.

Голова Тимчасової спеціальної комісії з підготовки змін до законодавства у зв’язку з рішенням Конституційного Суду Адам МАРТИНЮК повідомив, що з ініціативою внести зміни до Конституції виступили 226 народних депутатів.

Даним законопроектом вносяться зміни до статті 76 Конституції України. Передбачається, що конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п`ять років (у нинішній редакції Конституції – строком на 4 роки - УНІАН)).

Крім того, пропонується внести зміни до статті 77 Основного Закону, якими передбачено, що чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Верховної Ради (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю березня четвертого року повноважень - УНІАН).

Також пропонується внести зміни до статті 103 Конституції, передбачивши, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п`ятого року повноважень Президента (у нинішній редакції Конституції - в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень глави держави - УНІАН).

Крім того, статтю 136 Конституції пропонується доповнити нормою про те, що «до складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим входять депутати, які обираються жителями Автономної Республіки Крим на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п`ять років.»

Законопроектом передбачено, що до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п`ять років.

Тобто пропонується встановити, що місцеві ради обираються терміном на 5 років, а не на 4 роки, як передбачено у чинній Конституції.

Крім того, законопроектом передбачено, що чергові вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради та сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень.