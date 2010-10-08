Саркозі – Януковичу: вважайте, що ми друзі

Україна і Франція стали ще більше схожими після того, як 1 жовтня Україна наблизилася до такої ж форми правління, як у Франції. Про це президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі із Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Вважайте, що ми друзі», – такими словами САРКОЗІ розпочав зустріч із українським Президентом, підкресливши, що «як друзі французи готові підтримати Вас у всіх ваших пріоритетних напрямках».

Президенти відразу заговорили про конкретику в активізації двосторонніх відносин, про зняття бар’єрів у торгівлі та шляхи зміцнення енергетичної безпеки.

Глави держав обговорювали і таку популярну нині в Європі ідею САРКОЗІ, як створення єдиного безпекового і економічного простору між ЄС та Росією. Президент Франції цікавився, чи бачить Україна інтерес у приєднанні до цієї ідеї, і яке місце бачив би Президент ЯНУКОВИЧ у цьому єдиному безпековому і економічному просторі.

Під час зустрічі глави держав накреслили план співпраці на найближчу перспективу.

Президент України також запросив свого французького колегу наступного року взяти участь у Міжнародній конференції, приуроченій 25-річчю Чорнобильської трагедії.

Як відомо, Україна виступила з ініціативою проведення цієї конференції під егідою ООН.