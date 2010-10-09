Янукович має всю владу, залишилося обрати, як її застосовувати?

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має нині всю повноту влади і постав перед вибором її застосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав у суботу під час робочої поїздки на Донеччину.

«Він ( президент – УНІАН) може або планомірно проводити необхідні для країни реформи і зробити хоч якийсь прорив в економічному і соціальному розвитку, або може направити владу на посилення власних свобод чи фінансових груп підтримки, які давали йому кошти на вибори і підтримують зараз, а також на репресування всіх «неугодних», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Який саме вибір зробить В.ЯНУКОВИЧ, країна, за словами політика, побачить вже у найближчі місяці після того, як буде оголошений новий склад уряду.

«Буде показово - хто вилетить з Кабміну, а хто зайде», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Приміром, якщо на посаді залишиться чинний голова Податкової адміністрації, то це, на думку А.ГРИЦЕНКА, стане «першим сигналом хибного вибору». «Ще одним сигналом стане звільнення або не-звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку, якого сам ЯНУКОВИЧ ще до виборів обіцяв зняти с посади, а також звільнення чи не-звільнення Генерального прокурора», - зазначив політик.

«Таких сигналів буде декілька, - прогнозує А.ГРИЦЕНКО. - Кадрові сигнали покажуть, на кого і на що поставить ЯНУКОВИЧ у найближчій перспективі».

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада прийняла новий закон про Кабінет міністрів у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року.