Янукович летить до Литви

08:35, 14 жовтня 2010
Політика
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Програма візиту передбачає кілька зустрічей

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з офіційним візитом у Литовській Республіці.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, програма візиту передбачає зустріч глави Української держави з Президентом Литовської Республіки, головою Сейму та прем’єр-міністром Литви.

Заплановано також підписання двосторонніх документів.

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