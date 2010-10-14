Янукович летить до Литви

Програма візиту передбачає кілька зустрічей

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з офіційним візитом у Литовській Республіці. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, програма візиту передбачає зустріч глави Української держави з Президентом Литовської Республіки, головою Сейму та прем’єр-міністром Литви. Заплановано також підписання двосторонніх документів.

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