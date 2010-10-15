Мін'юст дозволив Українській партії змінити голову

Міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК очолив Українську партію.

Відповідне офіційне повідомлення партія надіслала у Міністерство юстиції, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

І.НАСАЛИК очолив партію замість Олега ОЛІЙНИКА. Відповідне рішення було ухвалене на IV засіданні Центральної ради партії 25 червня.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміни у складі керівних органів та внесло зміни до Реєстру політичних партій України. Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як відомо, відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Українську партію було зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2006 року та внесено до Реєстру політичних партій під №136.