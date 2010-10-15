Чи готова Україна сьогодні вступати до ЄС (опитування)

На думку українців, за останні три місяці значно покращились взаємовідносини України з Росією – так вважають 57,8% опитаних. В свою чергу, стосунки з ЄС та США залишились на тому ж рівні і суттєво не змінились – такі відповіді дали 44,1% та 48,8% відповідно.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» презентував результати першої хвилі моніторингового дослідження, які відображають громадську думку населення з питань зовнішньополітичних орієнтацій України та оцінки міжнародних відносин України з пріоритетними партнерами.

В даному моніторинговому дослідженні моделювалась ситуація з проведенням референдуму щодо вступу України до міжнародних союзів – НАТО та ЄС.

За даними соціологів, ідею вступу України до Північно-Атлантичного союзу підтримали б 20,8%, а проголосували б «Проти» – 55,1%. Щодо вступу в Європейський Союз, ситуація різниться: більшість – 47,1% на даний момент підтримали б вступ України до ЄС, а проти такого рішення, в свою чергу, висловились 24,9% опитаних.

Перша хвиля моніторингового дослідження була проведена з 24 вересня по 4 жовтня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2007 респондентів у віці старше 18 років, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту. Респондентам пропонувалось оцінити яким чином змінились відносини з пріоритетними партнерами і зовнішній політиці України.

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» з вересня цього року розпочав проведення щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження «Україна».