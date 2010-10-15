Про підготовку масових фальсифікацій заговорили вже й у ЦВК

Заступники голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА та Андрій МАГЕРА заявляють про неможливість на цьому етапі розширити перелік суб`єктів виборчого процесу та відновити права політичних партій, яким територіальні виборчі комісії відмовили у реєстрації кандидатів у депутати та на посади місцевих голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.УСЕНКО-ЧОРНА та А.МАГЕРА повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Вибори вступають у свою фінальну, завершальну стадію. Територіальні виборчі комісії розпочинають друк виборчих бюлетенів, до яких уже не можна внести додаткові зміни, оскільки закінчився етап реєстрації кандидатів, натомість можуть бути внесені зміни лише щодо вилучення тих чи інших суб`єктів у зв`язку із скасуванням їхньої реєстрації", - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, на сьогодні виготовлено попередні списки виборців, які передаються після утворення дільничних виборчих комісій до відповідних дільниць, і всі громадяни мають можливість ознайомитися з ними у приміщеннях виборчих комісій. Ж.УСЕНКО-ЧОРНА додала, що до 18 жовтня дільничним комісіям повинні бути передані інформаційні матеріали про кандидатів у депутати та на посади мерів для ознайомлення виборців.

"15 жовтня є останнім днем для утворення дільничних виборчих комісій", - додав А.МАГЕРА.

За його словами, усі територіальні виборчі комісії до 13 жовтня повинні були затвердити виборчі бюлетені та передати замовлення на їхнє виготовлення. А.МАГЕРА уточнив, що замовлення на друк виборчих бюлетенів виконують державні і комунальні підприємства, з якими укладає відповідну угоду територіальна виборча комісія.

Як сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, кількість виборчих бюлетенів повинна на 0,5% перевищувати кількість виборців, попередньо внесених до списків. Водночас, за її словами, кожна ТВК зобов`язана забезпечити певну ступень захисту виборчих бюлетенів.

Заступники голови ЦВК наголосили, що виборчий процес проходить з масовими порушеннями законодавства. Найбільш поширеними порушеннями Ж.УСЕНКО-ЧОРНА та А.МАГЕРА назвали порушення при формуванні складів територіальних виборчих комісій, втручання виконавчої влади у виборчий процес, безпідставну відмову ТВК у реєстрації кандидатів в депутати від опозиційних партій, зокрема, "Батьківщини", "Сильної України", "Нашої України", невиконання судових рішень, які зобов`язували ТВК зареєструвати опозиційних кандидатів тощо.

"Для чого тоді існують судові органи в країні? Для чого судді мають такий високий статус, високу заробітну плату, гарантії недоторканності кримінального переслідування? І яким чином вони це пояснять своїм колегам із Західної Європи - що вони дотримувалися виборчого закону, захищали виборчі права громадян, і яким чином це робили? Мені дуже не хотілося б, щоб після цього виборчого процесу зросла велика кількість справ у Європейському суді з прав людини", - зауважив А.МАГЕРА.

"Чому не допускаються до складу ТВК представники опозиційних партій? На мій погляд, відповідь однозначна і, скоріше за все, риторична. Дійсно, здійснюється підготовка до масових фальсифікацій на цих виборчих дільницях. Іншого пояснення, чому комісії формуються не за пропорційним принципом, нехтуються подання від опозиційних сил, немає", - резюмувала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.