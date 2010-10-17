Президент ЄНП закликав українську владу провести чесні вибори

Президент Європейської Народної Партії Вільфред Мартенс закликав українську владу провести вільні та чесні вибори. Та водночас назвав відмову реєструвати партійні осередки "Батьківщини" в Києві, Львові та інших регіонах "ганебною" та такою, що "суперечить всім нормам європейської демократичної поведінки".

Наводимо повний переклад Відеозвернення Президента Європейської Народної Партії Вільфреда Мартенса до делегатів з’їзду партії «Батьківщина», оприлюднений офіційним сайтом БЮТ:

"Шановна Юлія, Шановні делегати з’їзду «Батьківщини»,

Я щасливий виступати сьогодні перед Вами, перед членами Європейської народної партії. Я хотів би бути сьогодні з Вами, однак, на жаль, це неможливо.

Однак я хотів би скористатись цією нагодою, щоб висловити своє захоплення тим, що Ви знайшли сили реформувати Вашу партію у час, коли демократичні свободи опинились під загрозою у Вашій країні.

Як президент ЄНП, я очолюю найбільшу та найвпливовішу європейську політичну партію правоцентристів. Європейська народна партія засмучена та стурбована останніми подіями в Україні. Здається, демократія руйнується з кожним днем.

Європейська народна партія ніколи не мовчала і не мовчатиме щодо цієї прикрої ситуації. Навесні я зробив чітку заяву, висловивши своє занепокоєння щодо подій в українській політиці після останніх президентських виборів.

Ці негативні тенденції набули системного характеру та почали загрожувати верховенству права, фундаментальним правам людини і громадянським свободам.

Наша Політична Асамблея у вересні оприлюднила дуже жорстку заяву, в якій ми засудили недемократичний розвиток у вашій країні. Генеральний Секретар ЄНП також нещодавно виступив із заявою, в якій знову висловив наше занепокоєння щодо політичної ситуації у світлі наступних виборів.

Сьогодні, як Президент ЄНП, я закликаю українську владу провести вільні та чесні вибори. Відмова реєструвати Ваші партійні осередки в Києві, Львові та інших регіонах є ганебною та суперечить всім нормам європейської демократичної поведінки.

Я засуджую кампанію з переслідування лідерів опозиції, і я засуджую згортання свободи преси. В сучасному демократичному суспільстві немає місця залякуванню журналістів та цензурі.

Я хотів би закликати українську владу не відступатись від важко-виборених реформ у вашій країні…адже наслідки цього лише зашкодять відносинам між Україною та ЄС.

Як Європейська народна партія ми підтримуємо зусилля партії «Батьківщина» щодо збереження української демократії. Європейська народна партія переконана, що Європа зможе бути вільною тільки, якщо Україна залишатиметься вільною, демократичною та незалежною.

Я хотів би висловити особливу подяку та свою рішучу підтримку Вашому лідеру та моєму хорошому другу Юлії Тимошенко. Вона є визнаним борцем за свободу, демократію та відкрите суспільство в Україні. Її впевнене лідерство під час глобальної фінансової кризи заслужило високу оцінку не тільки в Європі, але й у всіх демократичних країнах світу.

Європейська народна партія переконана, що завдяки лідерству Юлії Тимошенко Україна зможе захистити свою свободу і демократію, та наблизити Вашу країну до Європи. Я вітаю Ваші зусилля; я вітаю Вашу мужність та завзяття. Разом ми зможемо забезпечити європейське майбутнє України!

Нехай ніхто не зіб’є Вас з цього шляху! Демократичні принципи Помаранчевої революції живуть і сьогодні, і саме Ви є їхніми прапороносцями.

Від імені ЄНП та від мене особисто я хочу побажати Вам плідного з’їзду, а також успіху на наступних виборах і в політичному майбутньому Вашої країни. Дякую!"

Як відомо, ЄНП є найбільшою та найбільш впливовою правоцентристською партією в Європі, яка на даний момент включає 73 партії-члени з 39 країн, президентів Європейської Комісії, Ради та Парламенту, 15 голів держав та урядів ЄС та 6 голів держав та урядів, що не входять до складу ЄС, 13 членів Європейської Комісії. Зокрема, до лав ЄНП входять канцлер Німеччини Ангела Меркель та Президент Франції Ніколя Саркозі, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозо, Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей та Президент Європейського Парламенту Єжи Бузек. ЄНП також має найбільшу Групу в Європейському Парламенті.