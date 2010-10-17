До "Батьківщини" вступили 37 тис. осіб

За останній час заяви про вступ до лав партії «Батьківщина» написали 37 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Х з’їзду партії «Батьківщина» заявила її лідер Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що така кількість людей є противагою тому, що в політичній силі знайшлися «декілька тушок».

«На таких людей треба орієнтуватися, і висувати кандидатами в депутати саме перевірених людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що в подальшому кандидатами в депутати Верховної Ради будуть не ті, кого висунула політрада партії чи партійні начальники, а ті, кого висувають партійні осередки з самого низу.

«І саме з вас я буду питати, кого ви висунули», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висунула пропозицію, аби до лав партії «Батьківщина» приймати нових членів саме тоді, коли партія перебуває в опозиції.

«Я пропоную приймати в лави партії тільки тоді, коли ми перебуваємо в опозиції, а не тоді, коли при владі, аби отримувати посади або преференції», - додала вона.