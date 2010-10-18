Турчинов: саме така потужна структура дозволить нам перемагати

Партія «Батьківщина» формуватиме свої партійні осередки відповідно до виборчих округів та дільниць у всіх регіонах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на Х з’їзді партії, представляючи зміни, які планується внести до статуту «Батьківщини».

«Нова структура охоплює базові партійні організації, до яких належать первинні партійні організації, що створюються в обов’язковому порядку на всіх дільницях – міські, районні та обласні партійні організації та партійні організації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, в статуті також чітко виписана діяльність окружних партійних організацій, що створюються на територіях виборчих округів з виборів до районних, міських, обласних рад і Верховної Ради України.

«Це дійсно дуже потужна структура. Саме така структура дозволить нам перемагати», - зазначив він.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що зміни до статуту партії передбачають обов’язкову норму обрання лідерів осередків всіх рівнів за результатами внутрішньопартійного голосування, тобто праймеріз.

«Ми вже маємо досвід такої роботи, але це не повинно бути факультативом або проводитися формально, праймеріз мусить відбуватися на кожному рівні, публічно, з широким залученням громадськості та ЗМІ. Тільки з урахуванням попередніх внутрішньопартійних голосувань будуть складатись наші списки, починаючи від районної ради та закінчуючи Верховною Радою України», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.