Гриценко: мій прогноз - нічого цього року ми не отримаємо

Введення безвізового режиму та зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може відбутися в 2012 році. Про це сказав голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО, перебуваючи на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, за його словами, попри заяви влади про зближення з Європою, Україна все далі відходить від європейських стандартів.

Політик нагадав, як після першої поїздки президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя влада заявляла про введення безвізового режиму та зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом вже у 2010 році.

«Мій прогноз - нічого ми цього року не отримаємо, а якщо отримаємо - то не раніше кінця 2012 року, і то при дуже наполегливій роботі», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він назвав такі декларації «завищеними очікуваннями, які нічим не підкріплені ані з української, ані з європейської сторін».

«Що стосується загального напрямку євроінтеграції України, то на жаль, тут більше ритуальних, протокольних кроків, ніж реальних дій», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Як приклад він навів нещодавні законодавчі ініціативи влади, які не вписуються у норми європейських стандартів: закон про вибори; спосіб, в який були внесені зміни до Конституції, закон про Кабмін тощо.

Однак закликати захід допомагати розбиратися з тим, що відбувається в країні, А.ГРИЦЕНКО не радить: «Ми самі створили проблеми і самі повинні їх вирішувати».