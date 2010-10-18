ЄЦ бачить, як у Донецьку «кують» перемогу Партії регіонів

16:29, 18 жовтня 2010
Політика
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Амбросенок звернувся до суду

У Донецьку майбутні вибори до місцевих органів влади будуть сфальсифіковані на користь правлячої Партії регіонів, упевнені в партії «Єдиний Центр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської організації партії «Єдиний Центр», такий висновок сьогодні на прес-конференції зробив кандидат на пост міського голови Донецька від «Єдиного Центру» Андрій АМБРОСЕНОК.

За його словами, у п`ятницю, 15 жовтня, міська територіальна виборча комісія затвердила склади дільничних виборчих комісій у Донецьку, і від «Єдиного Центру» і А.АМБРОСЕНКА було подано більш як 831 кандидатуру членів ТВК. «Проте в результаті розгляду цих кандидатур міська ТВК жодної з них не затвердила. Кандидатури в члени дільничних виборчих комісій від кандидата на пост Донецького міського голови А.АМБРОСЕНКА не розглядалися зовсім», - наголосив він.

За його словами, аргументація відмови стосовно кандидатур у члени ДВК від «Єдиного Центру», звучить таким чином: «У зв`язку з відсутністю досвіду роботи і невідповідністю поданих кандидатур вимогам Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

Міська ТВК затвердила лише кандидатури членів дільничних комісій від політичних сил, лояльних до Партії регіонів, «своїх членів комісій одержали навіть політичні сили, участь у виборах яких можна назвати вельми умовною, це Ліберальна партія України, «Жінки за майбутнє», Партія мусульман України та інші», - зазначив А.АМБРОСЕНОК.

«Для мене, як людини, яка бореться за перемогу на виборах мера, для «Єдиного Центру», як партії, що претендує на перемогу, важливо було подати кращих людей в члени комісій, людей, які пройшли не одну виборчу кампанію. Але в результаті міською ТВК все одно були затверджені лише кандидатури членів дільничних комісій від політичних сил, лояльних до Партії регіонів, досвід роботи на виборах особливо не враховувався», - наголосив А.АМБРОСЕНОК.

За його словами, на оскарження постанови Донецької міської ТВК у самій комісії законом передбачено лише два дні, проте за ці два дні представникам «Єдиного Центру» навіть не вдалося одержати офіційні копії фрагментів протоколу з рішення про формування комісії й додатку до нього, щоб ознайомитися зі складом сформованих ТВК.

Донецька міська організація «Єдиного Центру» і А.АМБРОСЕНОК звернулися з цього приводу з позовною заявою до Донецького окружного адміністративного суду.

А.АМБРОСЕНОК переконаний, що такий підхід до формування виборчих комісій свідчить про те, що партія влади має намір фальсифікувати результати виборів 31 жовтня.

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