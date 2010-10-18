Яценюк не відмовився від ідеї скласти конкуренцію Тимошенко

Народний депутат, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради України законопроект, який регламентує діяльність опозиції у Верховній Раді Криму та органах місцевого самоврядування, визначає її права, обов’язки та доступ до засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін” в проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо додаткових гарантій реалізації прав територіальної громади у представницьких органах місцевого самоврядування, який зареєстровано у парламенті, визначено опозиційну діяльність як “цілеспрямовану поведінку депутатів місцевих рад, що передбачає здійснення контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, створення альтернативних програм розвитку регіону, відстоювання інтересів усіх громадян регіону, викриття фактів корупції, нецільового використання коштів державного і місцевого бюджетів, а також передбачає формування якісного кадрового потенціалу”.

Законопроектом передбачено, що опозиція у представницьких органах місцевого самоврядування – це депутати сільських, селищних рад, депутатські фракції, які не увійшли до складу більшості та які на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради оголосили заяву про опозиційну діяльність.

Законопроект визначає порядок формування опозиції у кримському парламенті та органах місцевого самоврядування, закріплює рівний доступ опозиції та більшості до комунальних ЗМІ, а також доступ опозиції до засобів масової інформації усіх форм власності.

Передбачено, що за опозицією закріплюється посада першого заступника голови Верховної Ради Криму та посада секретаря відповідного органу місцевого самоврядування, а постійні і тимчасові комісії місцевих рад мають формуватися з представленням більшості та опозиції у пропорції 50 на 50.

Пропонується зменшити кількісну квоту для прийняття рішення щодо створення тимчасової контрольної комісії ради з 1/3 до 1/10 депутатів від загального складу ради, а також закріпити право 1/3 складу відповідної ради виходити з пропозицією призначати дострокові вибори сільського, селищного, міського голови.

Крім того, проект передбачає зменшення кількісної квоти для проведення місцевого референдуму – з 50% депутатів місцевої ради до 1/3.

Пропонується також ввести норму про обов’язковість прийняття статутів територіальних громад протягом двох місяців з моменту відкриття першої сесії 2/3 голосів від складу ради, а також нову підставу для оголошення дострокових виборів місцевих рад – незатвердження статутів територіальної громади протягом 2 місяців із моменту відкриття першої сесії.

А.ЯЦЕНЮК зазначає, що не відмовився від наміру внести також законопроект про парламентську опозицію, незважаючи на те, що цей документ у Верховній Раді відмовилися реєструвати у п’ятницю, пославшись на те, що досі нерозглянутим з 2007 року лежить аналогічний законопроект Юлії ТИМОШЕНКО.

«Це формальний привід. Ми все одно зареєструємо законопроект, який гарантує опозиційну діяльність у парламенті як одну з основ демократії», - додав А.ЯЦЕНЮК.