У Тимошенко нова мета: треба врятувати Януковича від Азарова

Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА треба “врятувати від абсолютно непрофесійного уряду” Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, згідно з Конституцією України, фракція БЮТ у Верховній Раді має намір зібрати 150 підписів народних депутатів, щоб винести на розгляд парламенту питання про відставку уряду Миколи АЗАРОВА.

"Ми діємо за Конституцією: ми йдемо, звертаємося до всіх наших партнерів у парламенті, ми збираємо підписи, а треба 150 підписів, після цього ми ставимо питання на голосування. І я вважаю, що якщо у Верховній Раді залишки, які не куплені, не продані-перепродані, які не живуть своїми інтересами, а живуть інтересами країни, вони зобов’язані "врятувати" нового Президента від цього абсолютно непрофесійного уряду", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що у ВР знайдеться достатньо політиків, які підтримають цю ініціативу.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що В.ЯНУКОВИЧУ треба створити новий уряд, «який припинить розвал у країні».