Польща отримала російський рапорт причин Смоленської авіакатастрофи

Міждержавна авіаційна комісія сьогодні у Москві передала представнику Польщі рапорт причин Смоленської авіакатастрофи 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, рапорт, який отримав польський представник в МАК Едмунт КЛІХ, буде відправлений до Польщі дипломатичною поштою.

За даними польських ЗМІ, рапорт налічує понад 200 сторінок та містить 72 висновки стосовно причин авіакатастрофи, яка забрала життя 96 громадян Польщі, у тому числі президента Леха Качинського.

„Рапорт не є таємним, але зможе бути опублікований лише після того, як польська сторона висловить свої зауваження до нього, а Росія представить свою позицію до них”, - передає телеканал TVN24.

Згідно із Чиказькою конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, на основі якої співпрацюють польська та російська сторони у розслідуванні катастрофи, Польща має 60 днів на представлення своїх зауважень.

Водночас документ не визначає чітких термінів для російської сторони, коли вона має представити свою реакцію на зауваження поляків.

Як повідомляв УНІАН, у попередньому оприлюдненому у травні рапорті причин катастрофи МАК опосередковано назвав нею помилку пілотів, які спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Водночас ряд спеціалістів вважають причиною катастрофи неправильно подані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому дані.

За однією із версій, причиною неправильних даних може бути похибка застарілого радара аеродрому, сертифікацію якого проводить МАК.