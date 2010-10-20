Регіоналу не сподобався коктейль «Кров москаля» і м'ясо «Жорік, хенде хох»

Антифашистський форум України звернеться до урядів європейських країн з проханням заборонити в`їзд лідерів партії «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив співголова Антифашистського форуму України, народний депутат України Дмитро ШЕНЦЕВ.

За його словами, Антифашистський форум України звернеться до урядів європейських країн з проханням заборонити в`їзд лідерів партії «Свобода», насамперед – лідера партії Олега ТЯГНИБОКА. «Ми також підготуємо найближчим часом списки тих лідерів націоналістичних рухів, які розпалюють настрої нацизму, ксенофобії й антисемітизму в Україні. Цей чорний список з`явиться на нашому сайті і буде направлений в посольства країн Євросоюзу», - сказав Д.ШЕНЦЕВ.

На прес-конференції також було представлено дослідження Інституту соціології НАН України «Динаміка міжетнічної толерантності в Україні: на прикладі росіян, євреїв, циганів (1992 – 2010 рр.) Представив доповідь доктор соціологічних наук, професор Микола ШУЛЬГА.

Він відзначив, що за останні десять років незалежності міжетнічна толерантність в Україні стрімко знижується. «Апофеозом цих процесів став період після 2004 року, коли країна була розділена не лише за політичною, а й за культурно-ціннісною ознакою, - заявив професор. - Впровадження в масову свідомість «комплексу жертви» спричинило сплеск ксенофобії і різкого збільшенні дистанції між етносами в Україні. Ця тенденція зберігалася всі роки перебування «помаранчевої» коаліції при владі».

За словами М.ШУЛЬГИ, найбільш високу толерантність демонструють жителі Півдня і Сходу країни – вони готові встановлювати тісний соціальний контакт з представниками цих етносів, допускати їх у своє найближче оточення. Тоді як Захід, і, особливо, Центр країни схильні зберігати значну дистанцію з іншими етносами, окрім українців.

«Суспільство наблизилося до небезпечної межі, за якою можуть виникати відкриті міжетнічні конфлікти», - вважає М.ШУЛЬГА.

Соціолог відзначив, що зростання націоналізму пояснюється політичними причинами: взяті на озброєння політичними організаціями ксенофобські гасла сприяли посиленню ворожнечі між народами України.

Як наголосив Д.ШЕНЦЕВ, «українські політики повинні розуміти, що будувати свою популярність за рахунок апеляції до різного ґатунку фобій, на розпалюванні націоналізму, расизму і антисемітизму небезпечне серйозними наслідками. Дослідження інституту соціології підтверджує цю думку. Політикам має стати соромно, як це прийнято і в Європі, експлуатувати примітивні інстинкти суспільства».

Ще один учасник прес-конференції - народний депутат України від ПР Олег ЦАРЬОВ розповів про випадок у Львові: «Нещодавно я їздив до Львова і спробував сходити повечеряти до ресторану «Криївка». На вході стоїть хлопець з німецьким автоматом. Питає: «Москалі і жиди є?». І ми з цією фізіономією - в європейський ряд? І меню ресторану – цілий набір нацистських штучок: коктейль «Кров москаля», м`ясо «Жорік, хенде хох», «Вечеря лісового гауляйтера», овочі «Будні вермахту». Хтось вважає це гумором. Але я думаю, тут немає місця гумору. У нас існування ресторану як само собою зрозуміло. Так само, як у центрі Києва проходять масові акції неонацистів”.