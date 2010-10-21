Україні пропонують перейняти досвід США: там депутатів вибирають на 2 роки

Голова «Громадянського руху Олега Рябоконя» вважає, що збільшення термінів повноважень Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування не сприятиме злагодженій та ефективній роботі органів державної влади.

«Попри запевнення авторів законопроекту, це піде на користь лише самим можновладцям», – заявив О.РЯБОКОНЬ в коментарі УНІАН.

«Якщо проаналізувати фактичну присутність депутатів у сесійній залі, складається враження, що переважна їх кількість використовують народний мандат як можливість покращити свій матеріальний стан завдяки доступу до адміністративних і комунальних ресурсів. Недарма в пресі відкрито обговорюються тарифи на отримання депутатського крісла. Такі депутати не зацікавлені в подальшій роботі, вони не працюють під час сесій, а їхні депутатські картки знаходяться в інших руках», - зазначає політик.

Тим не менше, можновладці чудово розуміють, що подовження терміну їхніх повноважень лише підвищує прибутковість здійсненої інвестиції. При цьому рівень відповідальності перед виборцями взагалі відсутній – про людей народний обранець згадує лише під час наступних виборів і то, лише з наміром в різний спосіб отримати якомога більше голосів. Саме тому строки передвиборчих кампаній постійно зменшують – щоб не витрачати багато грошей на подачки виборцям.

На переконання О.РЯБОКОНЯ, «подальше консервування існуючої системи призводить до народження політичних динозаврів, які поповнюють списки найбагатших людей країни, при цьому, не гребуючи високими зарплатами «слуг народу», насолоджуючись статусом недоторканності та номерними знаками-всюдиходами».

«Ефективність роботи на будь-якій виборній посаді має визначатися лише самими виборцями. Чим менша каденція посадовця, тим швидше він змушений втілювати в життя свої передвиборчі обіцянки та виправдовувати довіру народу. Це стосується як депутатів Верховної Ради України, так і представників органів місцевого самоврядування», – зазначив О.РЯБОКОНЬ.

На його думку, показовим є досвід Америки, де вибори до Палати представників США в Конгресі відбуваються кожні два роки. Так само кожні два роки відбувається ротація місцевих депутатів.

«Терміни повноважень місцевих рад і Верховної Ради України треба зменшувати. Це підвищить відповідальність депутатів та дозволить запобігти зловживанням службовим становищем», - переконаний голова «Громадянського руху Олега Рябоконя».

«Стабільна влада – це не синонім безвідповідальності і відмови звітувати перед виборцями. Досвід показує, що протягом багатьох років стабільними в Україні залишаються лише високий рівень корупції, низький рівень життя та невтішна демографічна ситуація. Саме тому необхідно спонукати можновладців всіх рівнів до досягнення результатів в найкоротші терміни, а не давати їм додатковий час вільготного життя за державний кошт. Зважаючи на ситуацію в країні, заклики до прийняття таких «вигідних» рішень – відвертий та брутальний цинізм», – наголосив О.РЯБОКОНЬ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 р. Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлені дати проведення чергових виборів Президента і народних депутатів.

За ухвалення відповідної постанови «Про включення до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України VI скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів і його направлення до Конституційного Суду України» проголосували 260 народних депутатів із 419, зареєстрованих в сесійному залі.

Запропонованими змінами передбачається, що чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента - в останню неділю березня п`ятого року повноважень.

Крім того, передбачено, що місцеві вибори також відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень ВР АРК, сільських, селищних, міських районних і обласних рад.

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.