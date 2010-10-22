Турчинову бракує епітетів, щоб описати ситуацію з виборами

Влада не допускає партію «Батьківщина» до участі у місцевих виборах, а замість виборчого процесу в Україні відбувається свавілля.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Він зазначив, що Партія регіонів та її сателіти отримали 2/3 місць в територіальних виборчих комісіях, а також мають повний контроль над Центральною виборчою комісією.

«Партія «Батьківщина», яка має формально такі самі права, як і Партія регіонів, має в залежності від регіону в 5-10 разів менше своїх представників у виборчих комісіях», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що «Партії регіонів цього виявилось замало для проведення тотальних фальсифікацій», тому вже другий тиждень відбувається зняття представників «Батьківщини» з виборчих комісій.

Він стверджує, що керівники обласних адміністрацій провели наради, де було поставлено завдання місцевій владі не допускати до місцевих виборів членів партії «Батьківщина».

«Люди викликаються на співбесіду, і два варіанти: або звільнення з роботи, або відмовлятися від участі у виборах», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що з підприємцями проводять відповідні співбесіди представники податкових органів.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що в одному з найбільших міст України - в Донецьку - немає жодного представника партії «Батьківщина» серед членів територіальних і дільничних виборчих комісій.

«Це взагалі безпрецедентні за нахабством злочинні дії чинної влади», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що в Київській області не зареєстрований список партії «Батьківщина» до обласної ради, а також не зареєстровані списки «Батьківщини» у містах Борисполі, Броварах, Переяслав-Хмельницькому, Ржищеві, Фастові, Обухові, а також у Богуславському, Бориспільському, Вишгородському, Києво-Святошинському, Обухівському, Ставищанському, Фастівському, Яготинському районах області.

«Куди ще можна далі піти, демонструючи неповагу влади до чинного законодавства?», - запитав О.ТУРЧИНОВ, наголосивши, що партію «Батьківщина» не допускають навіть до сфальшованих виборів.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що, натомість, “за безпосередньої вказівки Президента ЯНУКОВИЧА були сфабриковані і зареєстровані списки кандидатів у депутати від начебто «Батьківщини».

«Складається шокуюча ситуація, коли партія «Батьківщина» в цих регіонах змушена агітувати виборців не голосувати в бюлетенях за партію «Батьківщина», списки якої сфальшовані, підроблені в Адміністрації Президента з дозволу безпосереднього глави держави», - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що подібна ситуація і в інших областях. Зокрема, у Львівській області не зареєстровані списки партії «Батьківщина» до обласної та міської ради. «Замість них сфальшовані у Адміністрації Президента фіктивні списки, на яких стоять фіктивні, підроблені печатки», - сказав він.

Така ж ситуація в Луганську, Тернополі, Олександрії, Кременчуці, Кіровоградській, Чернігівській, Волинській, Запорізькій області.

«Коли такий безпрецедентний за злочинністю, зухвалістю процес назвати виборчим процесом, то що є тоді вибори в Україні? У мене немає запасу епітетів, які б могли об’єктивно охарактеризувати ситуацію, яка відбувається сьогодні в Україні в різних регіонах з участю опозиції в цих ганебних виборах, які виборами практично назвати не можна», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.