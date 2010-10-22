Севастопольська "Батьківщина" заявляє про напад на агітатора
Міліція прийняла заяву
У Севастополі сьогодні двоє невідомих напали на агітатора партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Севастопольській міській організації «Батьківщина».
За їхньою інформацією, це сталося близько полудня, коли агітатор Надія СТОЛЯРЧУК роздавала газети і програму кандидатів у депутати від партії.
«Молоді люди спортивної статури обірвали бічну тканину і пошкодили каркас агітаційного намету. Коли Н.СТОЛЯРЧУК спробувала перешкодити їм, один із нападників вивернув їй руку, ушкодивши палець», - говориться в повідомленні.
Перший заступник голови Севастопольської міської організації «Батьківщини» Микола ІВАНЮК, коментуючи інцидент, висловив думку, що «це була провокація з боку певних політичних сил. У тому, хто дав вказівку протидіяти всіма силами партії «Батьківщина» і, зокрема, пошкодити агітаційний намет, мають розібратися правоохоронні органи».
У Гагарінському райвідділі УМВС у Севастополі прийнято відповідну заяву від потерпілої.