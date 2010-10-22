Севастопольська "Батьківщина" заявляє про напад на агітатора

У Севастополі сьогодні двоє невідомих напали на агітатора партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Севастопольській міській організації «Батьківщина».

За їхньою інформацією, це сталося близько полудня, коли агітатор Надія СТОЛЯРЧУК роздавала газети і програму кандидатів у депутати від партії.

«Молоді люди спортивної статури обірвали бічну тканину і пошкодили каркас агітаційного намету. Коли Н.СТОЛЯРЧУК спробувала перешкодити їм, один із нападників вивернув їй руку, ушкодивши палець», - говориться в повідомленні.

Перший заступник голови Севастопольської міської організації «Батьківщини» Микола ІВАНЮК, коментуючи інцидент, висловив думку, що «це була провокація з боку певних політичних сил. У тому, хто дав вказівку протидіяти всіма силами партії «Батьківщина» і, зокрема, пошкодити агітаційний намет, мають розібратися правоохоронні органи».

У Гагарінському райвідділі УМВС у Севастополі прийнято відповідну заяву від потерпілої.