Луценко не зволікатиме з реєстрацією у ЦВК

Блок “Народна самооборона Юрія Луценка” має намір до 17 квітня подати документи на реєстрацію до Центральної виборчої комісії України. Про це сьогодні журналістам в Києві заявив по завершенню міжпартійного з’їзду, на якому було утворено вказаний блок, його лідер Юрій ЛУЦЕНКО.

“Безумовно... до 17 числа будуть подані (документи – УНІАН) до Центральної виборчої комісії”, – сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому лідер блоку зауважив: Всі процедури, необхідні для сьогоднішньої події ми пройшли у відповідності з чинним законодавством....Ми не можемо відмовити сьогоднішньому рішенню наших колег”.

Водночас він ще раз підкреслив: “Якщо наші партнери з інших демократичних сил будуть мати на увазі необхідність якогось об’єднання, ми можемо провести спільний з’їзд (для утворення мегаблоку демократичних сил – УНІАН)”.